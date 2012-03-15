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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 20:57 BJT

〔表格〕纽约联邦储备银行3月制造业指数为20.21.市场预期为17.50

路透3月15日电---美国纽约联邦储备银行周四公布,3月制造业指数为正20.21,路透预期为17.50,2月数据修正为19.53.

以下为分项指数:

2012年3月 2012年2月 2012年1月 2011年12月 2011年11月

制造业指数 20.21 19.53 13.48 8.19 0.8

投入物价 50.62 25.88 26.37 24.42 18.29

产出物价 13.58 15.29 23.08 3.49 6.1

新订单 6.84 9.73 13.70 5.99 -0.82

出货 18.21 22.79 21.69 20.06 11.7

交货时间 7.41 1.18 -3.30 0.00 0.00

库存 0.00 -4.71 6.59 -3.49 -12.2

未完成订单 -1.23 -7.06 -5.49 -15.12 -7.32

员工数 13.58 11.76 12.09 2.33 -3.66

一周平均工时 18.52 7.06 6.59 -2.33 2.44 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

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--编译 王洋;审校 丁琦

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