〔巴西央行〕可能出现指标利率降至略高于历史低位水准情形--会议记录

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透圣保罗3月15日电---巴西央行周四公布的最近一次政策会议记录显示:
* 央行认为,很可能出现指标利率降至略高于历史低位水准情形
* 央行认为,货币政策正帮助巩固有利的宏观前景
* 央行重申货币政策方面必须保持警惕,以确保短期通胀压力不扩散.
巴西央行3月7日会议将指标利率BRCBMP=ECI从10.5%下调至9.75%,随着通胀降温,在扶助低迷经济成长的压力日益增加的情况下,加快了放松货币政策的步伐.[ID:nSB2021075]
--编译 丁琦;审校 王洋
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。