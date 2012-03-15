〔巴西央行〕可能出现指标利率降至略高于历史低位水准情形--会议记录

路透圣保罗3月15日电---巴西央行周四公布的最近一次政策会议记录显示:

* 央行认为,很可能出现指标利率降至略高于历史低位水准情形

* 央行认为,货币政策正帮助巩固有利的宏观前景

* 央行重申货币政策方面必须保持警惕,以确保短期通胀压力不扩散.

巴西央行3月7日会议将指标利率BRCBMP=ECI从10.5%下调至9.75%,随着通胀降温,在扶助低迷经济成长的压力日益增加的情况下,加快了放松货币政策的步伐.[ID:nSB2021075]