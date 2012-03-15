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货币新闻 | 2012年 3月 15日 星期四 20:18 BJT

〔瑞士经济〕央行代理总裁称,能够在可预见的将来延续宽松的货币政策

路透苏黎世3月15日电---瑞士央行代理总裁乔丹周四接受电视采访时表示,在可预见的将来,能够延续宽松的货币政策,因通胀风险很小,且瑞郎强势依然构成挑战.

他并称,如果形势恶化,可采取进一步措施.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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