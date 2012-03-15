〔伦敦美债〕指标10年券收益率达到四个半月高位,公债市场遭遇卖压

路透伦敦3月15日电---美国公债延续本周的跌势,指标公债收益率周四升至四个半月高位,因全球经济前景改善,且近期股市的坚挺压制了对避险资产的需求.
指标10年期公债收益率US10YT=RR升至2.348%,为10月末以来最高,向10月28日高位2.42%进一步靠拢.
过去三天该收益率已累计上升约30个基点,而此前的三个月一直处在1.80%-2.10%的区间内.
其升破关键技术水准--200日移动均线切入位2.25%,为7月来首见.
一位交易员说:"收益率昨日轻易突破2.25%,我们预计将升向2.39%.如果达到2.39%,我们预计有可能会升至2.5%,因为在2.39%至2.50%之间没有太多的支撑."
两年期公债收益率US2YT=RR一度升至0.41%,为7月来首见.
不过市场上也有人怀疑经济形势是否完全扭转,以及欧元区债务危机是否真的结束了.
一位交易员说:"我认为固定收益市场并没有进入熊市.对欧美市场乃至其它市场而言,我们还没有接近于走出森林."
"美国联邦公开市场委员会承认就业数据好转...但要真的要称得上数据良好,非农就业岗位增幅需要达到30万,而且要持续如此.我认为还没有达到这个程度."(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
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