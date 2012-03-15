〔国际油市〕亚洲中质馏分油利润率受到支撑,因新加坡库存下降

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡3月15日电---亚洲中质馏分油利润率周四依旧受到支撑,行业消息人士指出,这是因亚洲炼厂维护之际,新加坡库存萎缩.
4月柴油裂解价差小升0.03美元至每桶15.55美元,而航煤裂解价差则上涨0.08美元至15.90美元.
新加坡陆上柴油和航煤库存下降近9%至1,030.5万桶,因越南、非洲和中东的需求良好.
也门、斯里兰卡、黎巴嫩和赞比亚的需求稳定,因中东和韩国的炼厂维护令供给受限.
近几周来越南也现身现货市场采购柴油,这帮助吸收新加坡的船货.
3月14日当周未见有日本出口至新加坡的船货,因日本炼厂正开足马力生产煤油,以满足国内的取暖油需求.
航煤需求持续低迷,因需求低迷和燃料价格飙升打击航空公司.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 137.22 -0.20 -0.15 137.42
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 137.10 -0.56 -0.41 137.66
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 138.32 -0.43 -0.31 138.75
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 139.02 -0.43 -0.31 139.45
3月柴油互换 GOSGSWMc1 137.19 -0.49 -0.36 137.68
4月柴油互换 GOSGSWMc2 137.40 -0.39 -0.28 137.79 (完)
--编译 王洋; 审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。