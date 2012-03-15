〔国际油市〕亚洲中质馏分油利润率受到支撑,因新加坡库存下降

路透新加坡3月15日电---亚洲中质馏分油利润率周四依旧受到支撑,行业消息人士指出,这是因亚洲炼厂维护之际,新加坡库存萎缩.

4月柴油裂解价差小升0.03美元至每桶15.55美元,而航煤裂解价差则上涨0.08美元至15.90美元.

新加坡陆上柴油和航煤库存下降近9%至1,030.5万桶,因越南、非洲和中东的需求良好.

也门、斯里兰卡、黎巴嫩和赞比亚的需求稳定,因中东和韩国的炼厂维护令供给受限.

近几周来越南也现身现货市场采购柴油,这帮助吸收新加坡的船货.

3月14日当周未见有日本出口至新加坡的船货,因日本炼厂正开足马力生产煤油,以满足国内的取暖油需求.

航煤需求持续低迷,因需求低迷和燃料价格飙升打击航空公司.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 137.22 -0.20 -0.15 137.42

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 137.10 -0.56 -0.41 137.66

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 138.32 -0.43 -0.31 138.75

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 139.02 -0.43 -0.31 139.45

3月柴油互换 GOSGSWMc1 137.19 -0.49 -0.36 137.68

4月柴油互换 GOSGSWMc2 137.40 -0.39 -0.28 137.79 (完)