〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水改善,供应依旧充足

路透新加坡3月15日电---亚洲燃料油现货升水周四改善,180-cst和380-cst燃料油价差均小幅上涨,因原油价格小幅下跌令直接价格回落.

交易窗口开启期间,共有九笔实货交易达成.不过价格水平走低,卖方继续根据统一价格为船货定价,由于这些供应是在价格较低时所购,上述定价仍有利可图.

市场供应依然充足,数据显示,3月14日止当周,新加坡燃料油库存升至11个月高位2,191.3万桶.

来自西方的进口接近822,000吨,高出上周的400,000吨逾一倍,并使得3月期金到港的总量达到122.2万吨.

不过来自欧洲的供应未来或趋紧,俄罗斯燃料油出口或该油品出口关税的上调的影响.

计划4月到港的西方套利船货规模为240-250万吨.

美国低硫燃料油需求料增长,料也将吸收来自欧洲的供应.

中东方面,Kuwait Petroleum向Bakri出售了80,000吨380-cst燃料油,3月24-25日装船,价格未知.该炼厂亦初步将一笔3月12-13日装运的船货售予维多公司(Vitol).

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $749.10 -$4.45 -0.59 $753.55

现货380CST燃料油 FO380-SIN $735.90 -$5.30 -0.72 $741.20

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $739.00 -$4.00 -0.54 $743.00

380CST船用燃料油升水 $3.10 $1.30 72.22 $1.80

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.75 $0.30 20.69 $1.45

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $0.75 $0.35 87.50 $0.40 (完)