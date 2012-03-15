〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水改善,供应依旧充足

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡3月15日电---亚洲燃料油现货升水周四改善,180-cst和380-cst燃料油价差均小幅上涨,因原油价格小幅下跌令直接价格回落.
交易窗口开启期间,共有九笔实货交易达成.不过价格水平走低,卖方继续根据统一价格为船货定价,由于这些供应是在价格较低时所购,上述定价仍有利可图.
市场供应依然充足,数据显示,3月14日止当周,新加坡燃料油库存升至11个月高位2,191.3万桶.
来自西方的进口接近822,000吨,高出上周的400,000吨逾一倍,并使得3月期金到港的总量达到122.2万吨.
不过来自欧洲的供应未来或趋紧,俄罗斯燃料油出口或该油品出口关税的上调的影响.
计划4月到港的西方套利船货规模为240-250万吨.
美国低硫燃料油需求料增长,料也将吸收来自欧洲的供应.
中东方面,Kuwait Petroleum向Bakri出售了80,000吨380-cst燃料油,3月24-25日装船,价格未知.该炼厂亦初步将一笔3月12-13日装运的船货售予维多公司(Vitol).
油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $749.10 -$4.45 -0.59 $753.55
现货380CST燃料油 FO380-SIN $735.90 -$5.30 -0.72 $741.20
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $739.00 -$4.00 -0.54 $743.00
380CST船用燃料油升水 $3.10 $1.30 72.22 $1.80
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.75 $0.30 20.69 $1.45
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $0.75 $0.35 87.50 $0.40 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。