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市场报道 | 2012年 3月 15日 星期四 21:23 BJT

〔表格〕美国3月8日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿3月15日电---美国农业部(USDA)公布3月8日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 302.4 57.9 344.9 57.9 24,658.8 32,451.1

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 84.8 100.5

玉米 836.3 0.0 875.3 0.0 32,135.6 35,482.7

高粱 5.8 0.0 5.8 0.0 611.3 2,605.8

大豆 609.7 784.0 796.0 794.0 30,484.6 39,957.3

豆粕 156.1 3.9 157.9 3.9 5,338.2 5,941.7

豆油 5.1 0.0 5.6 0.0 293.2 1,132.0

皮马棉 7.9 0.0 8.1 0.0 560.1 512.8

陆地棉 240.0 118.8 269.2 119.7 10,742.6 14,615.3

稻米 75.4 0.3 77.9 0.3 2,188.9 2,887.6

(完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 丁琦;审校 王洋

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