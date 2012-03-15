〔表格〕美国3月8日止当周农作物出口销售报告--USDA

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透华盛顿3月15日电---美国农业部(USDA)公布3月8日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 302.4 57.9 344.9 57.9 24,658.8 32,451.1
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 84.8 100.5
玉米 836.3 0.0 875.3 0.0 32,135.6 35,482.7
高粱 5.8 0.0 5.8 0.0 611.3 2,605.8
大豆 609.7 784.0 796.0 794.0 30,484.6 39,957.3
豆粕 156.1 3.9 157.9 3.9 5,338.2 5,941.7
豆油 5.1 0.0 5.6 0.0 293.2 1,132.0
皮马棉 7.9 0.0 8.1 0.0 560.1 512.8
陆地棉 240.0 118.8 269.2 119.7 10,742.6 14,615.3
稻米 75.4 0.3 77.9 0.3 2,188.9 2,887.6
(完)
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--编译 丁琦;审校 王洋
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
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路透东京3月3日 - 日本公债价格周五持稳或小幅走高，因日本央行购债操作凸显市场参与者卖出兴趣有限。 日本央行周五将25-40年期公债购买规模降至1,000亿日圆(8.76亿美元)，较之前操作减少200亿日圆，但交易员称这种缩减与预期一致，并未损及市场。 日本10年期公债收益率(殖利率) 持平在0.080%，指标10年期公债期货价格 涨0.06点至150.57。 除了购买25-40年期券种，日本央行还买进5年至10年期公债，以及10-25年期的日债。央行周五的操作吸引市场人士抛出的卖盘有限，从而稳定了市场。 自从日本央行周二宣布了3月购债日程，减少一大不确定性之后，市场信心已经改善。 “市场松了一口气，因为现在我们知道央行买债的时间，不必担心央行突然不买，”一日系银行高级交易员说。 20年期公债收益率 下跌1.0个基点至0.665%，30年期公债收益率 持平在0.865%。