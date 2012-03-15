〔国际油市〕亚洲石脑油持坚,受台湾需求支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡3月15日电---亚洲石脑油价格周四持坚,因台湾的需求依旧良好,而供给因炼厂检修而持续紧张.
4月下半月和5月上半月公开规格石脑油价格分别报每吨1,107.50美元和1,094.00美元,裂解价差为每吨169.25美元,上涨6.65美元.
台塑石化现身现货市场,求购4月下半月船货,此前其已买入100,000-120,000吨公开规格石脑油.
该公司预计将在周五得到招标结果.
交易员表示,尽管石脑油受到支撑,但预计5月将下滑.
一位在新加坡的交易员说:"从4月至5月的逆价差下滑,因预期将有更多来自中东的供给.由于库存处在低位,即期市场仍旧吃紧."
新加坡陆上轻质馏分油库存下降近9%至六周低点1,012.3万桶,因印尼需求强劲且供给紧俏.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1107.50 2.00 0.18 1105.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 120.88 0.27 0.22 120.61
97号现货汽油GL97-SIN 140.60 -0.15 -0.11 140.75
95号现货汽油GL95-SIN 138.60 0.30 0.22 138.30
92号现货汽油GL92-SIN 135.60 0.00 0.00 135.60 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。