〔国际油市〕亚洲石脑油持坚,受台湾需求支撑

路透新加坡3月15日电---亚洲石脑油价格周四持坚,因台湾的需求依旧良好,而供给因炼厂检修而持续紧张.

4月下半月和5月上半月公开规格石脑油价格分别报每吨1,107.50美元和1,094.00美元,裂解价差为每吨169.25美元,上涨6.65美元.

台塑石化现身现货市场,求购4月下半月船货,此前其已买入100,000-120,000吨公开规格石脑油.

该公司预计将在周五得到招标结果.

交易员表示,尽管石脑油受到支撑,但预计5月将下滑.

一位在新加坡的交易员说:"从4月至5月的逆价差下滑,因预期将有更多来自中东的供给.由于库存处在低位,即期市场仍旧吃紧."

新加坡陆上轻质馏分油库存下降近9%至六周低点1,012.3万桶,因印尼需求强劲且供给紧俏.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1107.50 2.00 0.18 1105.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 120.88 0.27 0.22 120.61

97号现货汽油GL97-SIN 140.60 -0.15 -0.11 140.75

95号现货汽油GL95-SIN 138.60 0.30 0.22 138.30

92号现货汽油GL92-SIN 135.60 0.00 0.00 135.60 (完)