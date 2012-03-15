美国各类经济指标总览--2012/3/15

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
美国劳工部周四公布:美国2月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%(预估为上升0.5%),较上年同期上升3.3%(预估为上升3.4%);2月核心PPI较前月上升0.2%(预估为上0.2%),较上年同期升3.0%(预估为升2.9%).[ID:nSB1435468]
美国劳工部周四公布:美国3月10日当周初请失业金人数为35.1万人(预估为35.6万人).美国初请失业金人数前一周修正后为36.5万人,初值为36.2万人.[ID:nSB1435666]
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(2月) 8.3(1月)
非农业就业岗位(万) 增加22.7(2月) 增加28.4(1月修正值)
平均时薪(%) +0.1(2月) +0.1(1月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.2(1月) 持平(12月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
实质所得(%) 持平(1月) +0.4(12月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.4(2月) +0.1(1月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(2月) +0.4(1月)
国内生产总值(GDP)(%) +3.0(第四季修正值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.9(第四季修正值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +1.1(2月) +0.6(1月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差525.7(1月) 逆差504.2(12月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 持平(1月) +1.0(12月修正值)
产能利用率(%) 78.5(1月) 78.6(12月修正值)
初请失业金人数(万人) 35.1(3月10日当周) 36.5(3月3日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字2,320(2月) 赤字274(1月)
领先指标(%) +0.4(1月) +0.5(12月修正值)
个人所得(%) +0.3(1月) +0.5(12月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加177.76(1月) 增加162.68(12月修正值)
企业库存(%) +0.7(1月) +0.6(12月修正值)
建筑支出(%) -0.1(1月) +1.4(12月修正值)
消费者信心 70.8(2月) 61.5(1月修正值)
房屋开工(万户) 69.9(1月) 68.9(12月)
建筑许可(万户) 68.2(1月修正值) 67.1(12月)
成屋销售(万户) 457(1月) 438(12月修正值)
新屋销售(万户) 32.1(1月) 32.4(12月修正值)
工厂订单(%) -1.0(1月) +1.4(12月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -3.7(1月修正值) +3.2(12月修正值)
供应管理协会非制造业指数 57.3(2月) 56.8(1月)
供应管理协会制造业指数 52.4(2月) 54.1(1月)
趸售(批发)库存(%) +0.4(1月) 1.1(12月修正值)
进口物价(%) +0.4(2月) 持平(1月修正值)
出口物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)
单位劳工成本(%) +2.8(第四季修正值) +3.9(第三季)
非农业生产率(%) +0.9(第四季修正值) +1.8(第三季)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值) (完)
--整理 王洋;审校 母红
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透东京3月3日 - 日本公债价格周五持稳或小幅走高，因日本央行购债操作凸显市场参与者卖出兴趣有限。 日本央行周五将25-40年期公债购买规模降至1,000亿日圆(8.76亿美元)，较之前操作减少200亿日圆，但交易员称这种缩减与预期一致，并未损及市场。 日本10年期公债收益率(殖利率) 持平在0.080%，指标10年期公债期货价格 涨0.06点至150.57。 除了购买25-40年期券种，日本央行还买进5年至10年期公债，以及10-25年期的日债。央行周五的操作吸引市场人士抛出的卖盘有限，从而稳定了市场。 自从日本央行周二宣布了3月购债日程，减少一大不确定性之后，市场信心已经改善。 “市场松了一口气，因为现在我们知道央行买债的时间，不必担心央行突然不买，”一日系银行高级交易员说。 20年期公债收益率 下跌1.0个基点至0.665%，30年期公债收益率 持平在0.865%。