〔欧洲汇市〕英镑兑欧元自一个月高点回落,受惠誉评级预警打击

* 惠誉发布评级警告之后,英镑走势困顿

* 欧元收复过去两日的部分跌幅

* 英镑兑美元买盘价报1.5620美元

路透伦敦3月15日电---英镑兑欧元周四自一个月高点回落,兑美元走势困顿,因之前评级机构惠誉继穆迪后发布对英国的评级下调警告,使投资者变得警惕.

惠誉周三将英国AAA评级展望下调至负面,警告称若该国政府削减债务措施力度放松,则未来几年失去最高评级的机率超过二分之一.[ID:nSB1434154]

部分人士表示,惠誉的决定不禁使人产生疑问,资金从欧元区流入英国债市避险的趋势是否还会继续.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.3%,报0.8338英镑,自周三触及的一个月低点0.82955英镑反弹.交易员称在0.8370和0.8400英镑处挂有卖单,料将限制欧元的涨幅.

"如果从英国的财政状况来看,英镑几乎没有上涨的潜力,我认为所有财政撙节方面的利好消息都已被消化,"汇丰银行外汇策略师Daragh Maher表示.

"如果联合政府兑现承诺并设法坚守政策,我认为英镑不会上涨.但如果政府政策有变,英镑将付出代价,'他又称.

英镑兑美元GBP=D4跌0.1%至1.5660美元,一度跌至盘中低点1.5634,买入价为1.5620.部分交易员称在1.5600美元的期权阻力位料将限制英镑近期的跌幅.

本周美元指数.DXY升扬,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)在例行货币政策会议结束时发布的声明没有预期温和,引发市场重新消化利率预期.

随着美国数据改善,美国公债收益率(殖利率)上涨,支撑美元走强,日圆JPY=、瑞郎CHF=和澳元AUD=D4等高收益货币下跌.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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