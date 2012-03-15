〔欧洲汇市〕英镑兑欧元自一个月高点回落,受惠誉评级预警打击

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
* 惠誉发布评级警告之后,英镑走势困顿
* 欧元收复过去两日的部分跌幅
* 英镑兑美元买盘价报1.5620美元
路透伦敦3月15日电---英镑兑欧元周四自一个月高点回落,兑美元走势困顿,因之前评级机构惠誉继穆迪后发布对英国的评级下调警告,使投资者变得警惕.
惠誉周三将英国AAA评级展望下调至负面,警告称若该国政府削减债务措施力度放松,则未来几年失去最高评级的机率超过二分之一.[ID:nSB1434154]
部分人士表示,惠誉的决定不禁使人产生疑问,资金从欧元区流入英国债市避险的趋势是否还会继续.
欧元兑英镑EURGBP=D4升0.3%,报0.8338英镑,自周三触及的一个月低点0.82955英镑反弹.交易员称在0.8370和0.8400英镑处挂有卖单,料将限制欧元的涨幅.
"如果从英国的财政状况来看,英镑几乎没有上涨的潜力,我认为所有财政撙节方面的利好消息都已被消化,"汇丰银行外汇策略师Daragh Maher表示.
"如果联合政府兑现承诺并设法坚守政策,我认为英镑不会上涨.但如果政府政策有变,英镑将付出代价,'他又称.
英镑兑美元GBP=D4跌0.1%至1.5660美元,一度跌至盘中低点1.5634,买入价为1.5620.部分交易员称在1.5600美元的期权阻力位料将限制英镑近期的跌幅.
本周美元指数.DXY升扬,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)在例行货币政策会议结束时发布的声明没有预期温和,引发市场重新消化利率预期.
随着美国数据改善,美国公债收益率(殖利率)上涨,支撑美元走强,日圆JPY=、瑞郎CHF=和澳元AUD=D4等高收益货币下跌.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
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路透东京3月3日 - 日本公债价格周五持稳或小幅走高，因日本央行购债操作凸显市场参与者卖出兴趣有限。 日本央行周五将25-40年期公债购买规模降至1,000亿日圆(8.76亿美元)，较之前操作减少200亿日圆，但交易员称这种缩减与预期一致，并未损及市场。 日本10年期公债收益率(殖利率) 持平在0.080%，指标10年期公债期货价格 涨0.06点至150.57。 除了购买25-40年期券种，日本央行还买进5年至10年期公债，以及10-25年期的日债。央行周五的操作吸引市场人士抛出的卖盘有限，从而稳定了市场。 自从日本央行周二宣布了3月购债日程，减少一大不确定性之后，市场信心已经改善。 “市场松了一口气，因为现在我们知道央行买债的时间，不必担心央行突然不买，”一日系银行高级交易员说。 20年期公债收益率 下跌1.0个基点至0.665%，30年期公债收益率 持平在0.865%。