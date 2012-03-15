〔国际油市〕3月31日止四周OPEC石油日均出口料将减少16万桶--分析师

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透伦敦3月15日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至3月31日的四周内,石油日均出口料将减少16万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至3月31日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将降至2,341万桶,截至3月3日止四周每日原油出口量为2,357万桶.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.
OPEC在去年12月14日会议上就每日3,000万桶的产量目标达成一致,为三年来首个新供应协议.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
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