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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 00:46 BJT

〔国际油市〕3月31日止四周OPEC石油日均出口料将减少16万桶--分析师

路透伦敦3月15日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至3月31日的四周内,石油日均出口料将减少16万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至3月31日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将降至2,341万桶,截至3月3日止四周每日原油出口量为2,357万桶.

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.

OPEC在去年12月14日会议上就每日3,000万桶的产量目标达成一致,为三年来首个新供应协议.(完)

浏览OPEC相关报导,请点选[OPEC-CMN]

--编译 母红;审校 于春红

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