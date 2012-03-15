〔国际油市〕3月31日止四周OPEC石油日均出口料将减少16万桶--分析师

菲律宾矿业：另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长

路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。