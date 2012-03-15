版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 01:33 BJT

〔英国评级〕惠誉确认英央行评级为"AAA",将长期评级展望从稳定修正至负面

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNA2565]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐