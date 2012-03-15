〔英国债市〕长期英债收低,受惠誉评级下调警告及乐观美国数据打击

路透伦敦3月15日电---10年期英国公债价格周四跌至三个月低点,之前评级机构惠誉调降英国评级展望至负面,且稳健的美国数据支撑投资者风险意愿复苏,打击公债价格下跌.

惠誉周三将英国AAA评级展望下调至负面,警告称若该国政府削减债务措施力度放松,则未来几年失去最高评级的机率超过二分之一.[ID:nSB1434154]

惠誉的行动可能削弱要求政府软化撙节立场的呼声.现在距英国财政大臣奥斯本(George Osborne)向国会递交年度预算报告仅剩一周时间.而一个月前穆迪也将英国评级展望下调为负面.[ID:nSB1434154]

6月英债期货FLGM2盘中一度触及合约低点111.98,收跌50个跳动点至112.50,落后于可比德债FGBLM2 18个跳动点.

10年期英债GB10YT=RR与10年期德债收益率(殖利率)EU10YT=RR之差日内走阔1个基点至40个基点,盘中稍早曾触及43个基点的高点,为自11月中旬以来最高.

Monument Securities证券英债策略师Marc Ostwald表示,尽管英国政府谈及撙节时用词严厉,但一天之前他们还在讨论发行100年期英债,这表明他们预计该国的债务负担仍将沉重.

"探讨发行长期公债的想法本身,就是默认A方案(减赤)具有局限性,"他表示.

10年期英债收益率盘中稍早一度升至2.425%--该水平为12月1日以来所未见,不过1600GMT时价格收复部分稍早跌幅,收益率报2.37%,日内上涨4个基点.

与周三类似,较长期英债的跌幅与10年债相差无几,其中30年期英债收益率GB30YT=RR下跌逾3个基点,报3.43%.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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