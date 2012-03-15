〔全球金市〕黄金反弹收高1%,但短期内料进一步下跌

* 金价在连跌三天后强力反弹

* 短期内金价可能进一步下挫,因美联储声明令人失望

* 金价势将连跌第三周

路透纽约/伦敦3月15日电---黄金周四收高1%,在连跌三天后受美元走软及技术性买盘的带动而上涨,但市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)未能放宽政策的失望可能仍将打压黄金.

黄金追随风险资产走势,此前标准普尔500指数.SPX于四年内首次触及1,400点关口,因美国就业和制造业数据强劲,证实经济稳健复苏.

过去三个交易日金价累计跌近5%,或每盎司80美元.

"市场下跌5%并不常见,人们把这当作交易机会而买入黄金,"Heraeus Precious Metals Management交易商Fred Schoenstein表示,预计短期内黄金将更加疲弱,因周四的上涨大多是由金价重挫后的空头回补和逢低买盘带动的.

1755GMT,现货金XAU=涨1.2%,报每盎司1,661.70美元.

本周金价仍可能累计下跌约3%,创下今年内第二大单周跌幅,以及连续第三周下挫.

美国4月期金GCJ2结算价涨16.60美元,报每盎司1,659.50美元,成交量高于其30日均值,但远低于昨日成交量.

分析师称,目前金价远低于其200日移动均线,在起初跌向1,625美元后似乎将寻获支撑,1,625美元接近其1月中旬低点.

本周稍早美联储调高经济前景预估且没有提供是否进一步宽松措施的线索后,一些基金担心美联储可能不再推出新的量化宽松政策,这些基金似乎已在结清其黄金多头部位.

其他贵金属中,现货白银XAG=涨2%,报32.75美元.

现货铂金XPT=升0.8%,报1,683.33美元,现货钯金XPD=涨1.1%,报702美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX期货合约

4月黄金 1659.50 16.60 1.0 1636.20 1667.40 156,413

5月白银 32.181 0.000 0.0 31.935 32.900 47,977

4月铂金 1683.90 8.60 0.5 1661.40 1692.00 4,887

6月钯金 709.90 12.45 1.8 690.20 711.00 2,586

现货金 1661.70 19.60 1.2 1637.10 1666.29

现货银 32.750 0.650 2.0 31.960 32.840

现货铂金 1683.33 12.65 0.8 1663.00 1687.50

现货钯金 702.68 7.47 1.1 691.00 706.72

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=