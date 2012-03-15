〔全球金市〕黄金反弹收高1%,但短期内料进一步下跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 金价在连跌三天后强力反弹
* 短期内金价可能进一步下挫,因美联储声明令人失望
* 金价势将连跌第三周
路透纽约/伦敦3月15日电---黄金周四收高1%,在连跌三天后受美元走软及技术性买盘的带动而上涨,但市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)未能放宽政策的失望可能仍将打压黄金.
黄金追随风险资产走势,此前标准普尔500指数.SPX于四年内首次触及1,400点关口,因美国就业和制造业数据强劲,证实经济稳健复苏.
过去三个交易日金价累计跌近5%,或每盎司80美元.
"市场下跌5%并不常见,人们把这当作交易机会而买入黄金,"Heraeus Precious Metals Management交易商Fred Schoenstein表示,预计短期内黄金将更加疲弱,因周四的上涨大多是由金价重挫后的空头回补和逢低买盘带动的.
1755GMT,现货金XAU=涨1.2%,报每盎司1,661.70美元.
本周金价仍可能累计下跌约3%,创下今年内第二大单周跌幅,以及连续第三周下挫.
美国4月期金GCJ2结算价涨16.60美元,报每盎司1,659.50美元,成交量高于其30日均值,但远低于昨日成交量.
分析师称,目前金价远低于其200日移动均线,在起初跌向1,625美元后似乎将寻获支撑,1,625美元接近其1月中旬低点.
本周稍早美联储调高经济前景预估且没有提供是否进一步宽松措施的线索后,一些基金担心美联储可能不再推出新的量化宽松政策,这些基金似乎已在结清其黄金多头部位.
其他贵金属中,现货白银XAG=涨2%,报32.75美元.
现货铂金XPT=升0.8%,报1,683.33美元,现货钯金XPD=涨1.1%,报702美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX期货合约
4月黄金 1659.50 16.60 1.0 1636.20 1667.40 156,413
5月白银 32.181 0.000 0.0 31.935 32.900 47,977
4月铂金 1683.90 8.60 0.5 1661.40 1692.00 4,887
6月钯金 709.90 12.45 1.8 690.20 711.00 2,586
现货金 1661.70 19.60 1.2 1637.10 1666.29
现货银 32.750 0.650 2.0 31.960 32.840
现货铂金 1683.33 12.65 0.8 1663.00 1687.50
现货钯金 702.68 7.47 1.1 691.00 706.72
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 于春红;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。