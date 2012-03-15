〔金属期市〕期铜收涨,受供应前景趋紧迹象提振

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透纽约/伦敦3月15日电---期铜周四收涨,接近盘中高位,受供应前景日益吃紧支撑.之前铜库存进一步下滑,而且劳资纠纷迫使一全球主要矿商下调其第一季销量展望.
铜价上涨逾1%,之前Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX.N)表示,由于印尼Grasberg矿的劳资纠纷,该公司将第一季合并销量展望下调约10%.
该公司称Grasberg矿及相关工厂在2月23日短暂停工之后已经恢复运营,但预计在第二季之前不会恢复至满负荷运营.Grasberg矿去年曾发生长达三个月的罢工.
"受去年罢工的影响,今年,该公司产量实际上已经下修,"Scotia Capital大宗商品市场专家Patricia Mohr表示.
"由于该公司是一家主要生产商...受此影响其铜价小幅上扬."
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收涨105美元,或1.24%,收盘报每吨8,565美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2收涨4.95美分,结算价报每磅3.8975美元,接近盘中区间3.8250-3.9030美元的上部.
本周交投仍然相对清淡.根据汤森路透的初步数据,COMEX成交量接近5.2万口,较30日均值低逾四分之一.
以下为1820GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 389.30 4.50 +1.17 343.60 13.30
LME期铝 2249.00 20.00 +0.90 2020.00 11.34
LME期铜 8565.00 105.00 +1.24 7600.00 12.70
LME期铅 2121.50 19.50 +0.93 2035.00 4.25
LME期镍 19380.00 -195.00 -1.00 18710.00 3.58
LME期锡 23675.00 -125.00 -0.53 19200.00 23.31
LME期锌 2092.00 18.00 +0.87 1845.00 13.39
上海期铝 16280.00 -5.00 -0.03 15845.00 2.75
上海期铜 60420.00 -110.00 -0.18 55360.00 9.14
上海期锌 15875.00 -30.00 -0.19 14795.00 7.30
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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路透东京3月3日 - 日本公债价格周五持稳或小幅走高，因日本央行购债操作凸显市场参与者卖出兴趣有限。 日本央行周五将25-40年期公债购买规模降至1,000亿日圆(8.76亿美元)，较之前操作减少200亿日圆，但交易员称这种缩减与预期一致，并未损及市场。 日本10年期公债收益率(殖利率) 持平在0.080%，指标10年期公债期货价格 涨0.06点至150.57。 除了购买25-40年期券种，日本央行还买进5年至10年期公债，以及10-25年期的日债。央行周五的操作吸引市场人士抛出的卖盘有限，从而稳定了市场。 自从日本央行周二宣布了3月购债日程，减少一大不确定性之后，市场信心已经改善。 “市场松了一口气，因为现在我们知道央行买债的时间，不必担心央行突然不买，”一日系银行高级交易员说。 20年期公债收益率 下跌1.0个基点至0.665%，30年期公债收益率 持平在0.865%。