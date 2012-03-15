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市场报道 | 2012年 3月 16日 星期五 03:44 BJT

〔金属期市〕期铜收涨,受供应前景趋紧迹象提振

路透纽约/伦敦3月15日电---期铜周四收涨,接近盘中高位,受供应前景日益吃紧支撑.之前铜库存进一步下滑,而且劳资纠纷迫使一全球主要矿商下调其第一季销量展望.

铜价上涨逾1%,之前Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX.N)表示,由于印尼Grasberg矿的劳资纠纷,该公司将第一季合并销量展望下调约10%.

该公司称Grasberg矿及相关工厂在2月23日短暂停工之后已经恢复运营,但预计在第二季之前不会恢复至满负荷运营.Grasberg矿去年曾发生长达三个月的罢工.

"受去年罢工的影响,今年,该公司产量实际上已经下修,"Scotia Capital大宗商品市场专家Patricia Mohr表示.

"由于该公司是一家主要生产商...受此影响其铜价小幅上扬."

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收涨105美元,或1.24%,收盘报每吨8,565美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2收涨4.95美分,结算价报每磅3.8975美元,接近盘中区间3.8250-3.9030美元的上部.

本周交投仍然相对清淡.根据汤森路透的初步数据,COMEX成交量接近5.2万口,较30日均值低逾四分之一.

以下为1820GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 389.30 4.50 +1.17 343.60 13.30

LME期铝 2249.00 20.00 +0.90 2020.00 11.34

LME期铜 8565.00 105.00 +1.24 7600.00 12.70

LME期铅 2121.50 19.50 +0.93 2035.00 4.25

LME期镍 19380.00 -195.00 -1.00 18710.00 3.58

LME期锡 23675.00 -125.00 -0.53 19200.00 23.31

LME期锌 2092.00 18.00 +0.87 1845.00 13.39

上海期铝 16280.00 -5.00 -0.03 15845.00 2.75

上海期铜 60420.00 -110.00 -0.18 55360.00 9.14

上海期锌 15875.00 -30.00 -0.19 14795.00 7.30

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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