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市场报道 | 2012年 3月 16日 星期五 03:47 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉小幅收涨,成交温和

路透纽约3月15日电---棉花期货周四收涨,受助于投资者需求和外围市场上扬,但分析师指出,对经济前景的持续担忧令涨势受限.

洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2上扬0.20美分,收报每磅87.34美分,盘中波动区间在87.07-88.26美分,处于周三87.05-88.59美分的区间之内.

汤森路透初步数据显示,今日成交逾16,500口,较30日均值低约三分之一.

佐治亚州大宗商品公司Keith Brown and Co的总裁Keith Brown称,棉花市场担忧欧洲经济放缓将对棉花需求产生进一步负面影响,因欧盟是中国棉纺厂生产面料的最大客户,而中国是全球最大棉花消费国.

交易商称,全球棉花供应余额仍然利空,将限制市场涨幅.

美国农业部近期将2011/12年全球棉花产量预期从1.2334亿包上调至1.2364亿包,并将全球消费预期从1.0971亿包下调至1.0872亿包.

技术方面,5月合约持于3月12日触及的日低87.01美分之上,该合约自去年12月底以来一直坚守该区域.

市场还将等待印度方面的消息.

未来两周,市场将关注美国农业部的年度种植报告.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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