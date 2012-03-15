〔纽约期市〕ICE期棉小幅收涨,成交温和

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透纽约3月15日电---棉花期货周四收涨,受助于投资者需求和外围市场上扬,但分析师指出,对经济前景的持续担忧令涨势受限.
洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2上扬0.20美分,收报每磅87.34美分,盘中波动区间在87.07-88.26美分,处于周三87.05-88.59美分的区间之内.
汤森路透初步数据显示,今日成交逾16,500口,较30日均值低约三分之一.
佐治亚州大宗商品公司Keith Brown and Co的总裁Keith Brown称,棉花市场担忧欧洲经济放缓将对棉花需求产生进一步负面影响,因欧盟是中国棉纺厂生产面料的最大客户,而中国是全球最大棉花消费国.
交易商称,全球棉花供应余额仍然利空,将限制市场涨幅.
美国农业部近期将2011/12年全球棉花产量预期从1.2334亿包上调至1.2364亿包,并将全球消费预期从1.0971亿包下调至1.0872亿包.
技术方面,5月合约持于3月12日触及的日低87.01美分之上,该合约自去年12月底以来一直坚守该区域.
市场还将等待印度方面的消息.
未来两周,市场将关注美国农业部的年度种植报告.(完)
--编译 母红;审校 于春红
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透东京3月3日 - 日本公债价格周五持稳或小幅走高，因日本央行购债操作凸显市场参与者卖出兴趣有限。 日本央行周五将25-40年期公债购买规模降至1,000亿日圆(8.76亿美元)，较之前操作减少200亿日圆，但交易员称这种缩减与预期一致，并未损及市场。 日本10年期公债收益率(殖利率) 持平在0.080%，指标10年期公债期货价格 涨0.06点至150.57。 除了购买25-40年期券种，日本央行还买进5年至10年期公债，以及10-25年期的日债。央行周五的操作吸引市场人士抛出的卖盘有限，从而稳定了市场。 自从日本央行周二宣布了3月购债日程，减少一大不确定性之后，市场信心已经改善。 “市场松了一口气，因为现在我们知道央行买债的时间，不必担心央行突然不买，”一日系银行高级交易员说。 20年期公债收益率 下跌1.0个基点至0.665%，30年期公债收益率 持平在0.865%。