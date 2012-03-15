〔美国股市〕亚洲与欧洲企业ADR领涨,受利好数据与美元下跌提振

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约3月15日电---亚洲与欧洲企业引领在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四收涨,受美国经济增长前景改善与美元下滑提振.
日本股市日经指数与一欧洲股指收于近八个月高位.
ADR上涨亦受利好经济数据支撑.美国劳工部数据显示,3月10日止当周,初请失业金人数为35.1万人,降至四年低点.[ID:nSB1435666]而且,纽约联邦储备银行周四公布,3月制造业指数为正20.21,路透预期为17.50,2月数据修正为19.53,表明美国东北部地区制造业活动加速.[ID:nSB1435542]
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升0.72%.标准普尔500指数.SPX涨0.6%.
美元兑日元和欧元自近期高点回落,吸引了美元计价股票的买家,并支撑ADR在三个交易日内第二日上涨.
欧洲企业ADR指数.BKEUR涨0.77%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上扬0.35%.
亚洲企业ADR指数.BKAS涨0.84%,日本出口企业领涨.
佳能(CAJ.N)涨3.2%至47.05美元,本田汽车(HMC.N)涨2.69%至39.20美元.
拉丁美洲ADR指数.BKLA微升0.19%,因利好的美国数据支撑墨西哥股市.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。