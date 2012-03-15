〔美国股市〕亚洲与欧洲企业ADR领涨,受利好数据与美元下跌提振

路透纽约3月15日电---亚洲与欧洲企业引领在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四收涨,受美国经济增长前景改善与美元下滑提振.

日本股市日经指数与一欧洲股指收于近八个月高位.

ADR上涨亦受利好经济数据支撑.美国劳工部数据显示,3月10日止当周,初请失业金人数为35.1万人,降至四年低点.[ID:nSB1435666]而且,纽约联邦储备银行周四公布,3月制造业指数为正20.21,路透预期为17.50,2月数据修正为19.53,表明美国东北部地区制造业活动加速.[ID:nSB1435542]

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升0.72%.标准普尔500指数.SPX涨0.6%.

美元兑日元和欧元自近期高点回落,吸引了美元计价股票的买家,并支撑ADR在三个交易日内第二日上涨.

欧洲企业ADR指数.BKEUR涨0.77%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上扬0.35%.

亚洲企业ADR指数.BKAS涨0.84%,日本出口企业领涨.

佳能(CAJ.N)涨3.2%至47.05美元,本田汽车(HMC.N)涨2.69%至39.20美元.

拉丁美洲ADR指数.BKLA微升0.19%,因利好的美国数据支撑墨西哥股市.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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