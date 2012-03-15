〔纽约汇市〕美元兑日圆和欧元走软,受累于大涨后的获利了结

* 美元进行盘整,之前受美国公债收益率攀升推动上涨

* 瑞士央行维持1.20瑞郎的欧元/瑞郎最低汇率目标不变

路透纽约3月15日电---美元周四全面走软,投资者选择获利了结,美元/日圆跌幅尤其显着;美元/日圆此前连续近六周上涨,触及11个月高位.

美元兑欧元从一个月高位回落,因短期美国公债收益率(殖利率)转为下滑,降低美元吸引力.

美元近几个月普遍正面的前景与其他货币的艰困景况形成鲜明对照.欧元因主权债忧虑受创,日圆则因市场臆测日本央行或进一步放宽政策而走低,对中国成长的担忧则打压澳元.

"在一定程度上,今日的走势反应了在近期美国公债收益率、贵金属和诸如日圆等货币剧烈波动后市场进行盘整,"富国银行驻纽约的策略师Vassili Serebriakov表示.

"不过,美国经济状况改善的总体主题并未改变,今天公布的初请失业金人口数据支撑了美国就业人数增长势头更加稳健的观点."

美国上周初请失业人口降至四年低位,3月费城制造业指数上扬.

纽约汇市尾盘,美元兑日圆JPY=跌0.2%,报83.46美元,稍早触及2011年4月以来最高84.17日圆.料在85日圆关口有强劲阻力,但策略师表示,美元/日圆升穿去年高位85.54日圆(根据路透数据)的可能性增加.

欧元兑美元EUR=攀升0.4%,报1.3084美元,此前曾触及一个月低位1.3002美元.交易商报告,在1.30美元之下有大量停损单.

康涅狄格州Faros Trading的董事总经理Douglas Borthwick称,据传一1.3000/1.3500美元期权障碍正发挥影响力.

"鉴于在1.3500美元之下的欧元/美元供应和1.300美元上方的需求,这不无道理,"他说,"我仍然认为美国公债收益率现在不会开始攀升,且过去数周仅是市场以动能方式诠释美联储政策改变的短期现象."

他说,风险计量交易显示,欧元/美元的上行偏向在1.3700和1.4000美元之间.

近期包括强劲的非农就业和零售销售报告在内的一系列美国数据均有所改善,之后美国联邦储备理事会(FED,美联储)小幅上调成长预期,带动美国公债收益率攀升.

两年期美国公债US2YT=RR收益率近期触及去年7月以来最高,提振美元吸引力.

**瑞郎显现强势**

瑞郎兑欧元和美元走强,之前瑞士央行保持1.20瑞郎的欧元/瑞郎汇率目标下限不变.瑞郎兑欧元和美元周三触及一个月低位.

接受路透调查的经济学家预计,瑞士央行将保持欧元/瑞郎目标下限不变.但有部分分析师臆测,目标下限可能被提高至1.25瑞郎,促使部分市场人士结清欧元多头和瑞郎空头头寸.策略师认为,瑞郎今日上涨是因投资者调整押注.

欧元兑瑞郎EURCHF=触及日低1.2063瑞郎,后削减跌幅,日内下跌0.5%,报约1.2070瑞郎.美元兑瑞郎CHF=一度触及0.9197瑞郎的低位,尾盘挫0.8%,报0.9224瑞郎.

瑞士央行周四将2012年成长预期上调一倍,并表示,决心保卫1.20瑞郎的瑞郎/欧元目标上限,因这扶助稳定该国经济.

澳元兑美元AUD=收复稍早失地,上扬0.7%,报1.0528美元,此前曾触及八周低位1.0419美元,之前中国总理温家宝的讲话令该国将放松房地产市场控制的希望落空.(完)

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3082 1.3027 +0.42 +1.06 1.2945

美元/日圆 JPY= 83.50 83.64 -0.17 +8.53 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 109.26 108.98 +0.26 +9.74 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9226 0.9302 -0.82 -1.60 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5708 1.5672 +0.23 +1.11 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9918 0.9927 -0.09 -2.70 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0525 1.0452 +0.70 +2.93 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2073 1.2124 -0.42 -0.58 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8325 0.8309 +0.19 -0.05 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8190 0.8093 +1.20 +5.22 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7805 5.8208 -0.69 -3.28 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5607 7.5836 -0.30 -2.29 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7813 6.8480 -0.97 -1.55 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8773 8.9282 -0.57 -0.41 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]