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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 06:18 BJT

《日本重要政经日程》--3月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月15日(四)

2350 - 日本央行公布2月13-14日会议记录

3月16日(五)

-- - 内阁会议,随后日本财务大臣安住淳召开记者会

-- - 世界贸易组织总干事拉米(Pascal Lamy)与媒体见面

0530 - 日本关西电力(9503.T)总裁Makoto Yagi举行月度新闻会

0630 - Chubu Electric Power Co (9502.T)总裁Akihisa

Mizuno举行记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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