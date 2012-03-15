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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 06:37 BJT

《综述》美国上周初请失业金人数下降,制造业活动继续加快

* 一周初请失业金人数下降1.4万人,回到四年低点

* 生产者物价创五个月来最大增幅

* 核心生产者物价上涨温和

* 东北部工厂活动在3月进一步扩张

路透华盛顿/纽约3月15日电---美国经济成长显示出更加稳固的迹象,上周初请失业金人数降至四年低点,东北部地区制造业活动也在本月加快.

但周四公布的数据中油价上涨影响也开始显现.2月生产者物价录得五个月来最大涨幅,纽约州制造业者亦报告3月投入物价激升.

石油和汽油价格近期的涨势已让人担心,成本上升可能开始给企业和消费者带来压力,并削弱经济的复苏.

不过上月生产者物价指数的升幅仍不及分析师原本预期,且基础通胀压力受控.

周四公布的初请失业金人数进一步证明,就业市场正在改善.此前2月失业率已降至8.3%的三年低点.

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