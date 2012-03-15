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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 06:31 BJT

《独家新闻》英美将就释放石油储备达成一致,以防高油价阻碍经济发展(更新版)

(新增细节)

* 英国预计美国将要求共同释放战略石油储备

* 英国将给予正面回应,细节将在夏季前敲定

* IEA拒绝合作释放战略石油储备,认为不存在供应短缺

* 伊朗制裁行动导致油价升至124美元

路透伦敦3月15日电---两名英国消息人士称,英国已决定与美国展开合作,释出战略石油储备,预计将在数月内实施.此举旨在防止在美国大选之年,油价高涨阻碍经济增长.

一名消息人士表示,美国总统奥巴马和英国首相卡梅伦周三在华盛顿会面并讨论此事后,美国预计"很快"将就联手释放石油储备向英国发出正式请求.

两位消息人士均表示,英国将作出正面回应.

卡梅伦周四在纽约指出,可能出台的释出石油储备举措"值得期待",但他与奥巴马会谈后,目前尚未作出任何决定.

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