〔东京汇市〕美元盘初走软,受获利了结盘拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
2149GMT--美元在亚洲盘初全线走软,因近期大涨引发投资者获利了结.
美元未能从美国新一轮乐观经济数据中获得提振,因美元兑欧元和日圆面临重要阻力位的压制.
欧元兑美元EUR=在1.3000水平获强劲支撑,美元兑日圆JPY=在85.00之前面临沉重阻碍,表明美元多头很难突破该水准.
美元兑日圆最新报83.48,脱离11个月高位.
欧元走势更为强劲,报1.3082美元,此前从一个月低位反弹.
美国公债收益率(殖利率)依然高企,尽管分析师仍不确定美债多头轧平仓位是否表明经济复苏动能正在增强.
亚洲没有重大数据出炉,市场关注焦点是稍晚公布的美国消费者物价指数(CPI)数据.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。