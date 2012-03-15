版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 06:30 BJT

〔东京汇市〕美元盘初走软,受获利了结盘拖累

2149GMT--美元在亚洲盘初全线走软,因近期大涨引发投资者获利了结.

美元未能从美国新一轮乐观经济数据中获得提振,因美元兑欧元和日圆面临重要阻力位的压制.

欧元兑美元EUR=在1.3000水平获强劲支撑,美元兑日圆JPY=在85.00之前面临沉重阻碍,表明美元多头很难突破该水准.

美元兑日圆最新报83.48,脱离11个月高位.

欧元走势更为强劲,报1.3082美元,此前从一个月低位反弹.

美国公债收益率(殖利率)依然高企,尽管分析师仍不确定美债多头轧平仓位是否表明经济复苏动能正在增强.

亚洲没有重大数据出炉,市场关注焦点是稍晚公布的美国消费者物价指数(CPI)数据.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐