澳新经济指标预测--3月16日-3月23日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透3月16日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月12日当周-----------------------------------
3月16日(五)
暂无重要数据
--------------------------------3月19日当周-----------------------------------
3月18日(日)
2100 新西兰Westpac消费者调查 第一季 -- 101.3
3月19日(一)
暂无重要数据
3月20日(二)
0030 澳洲央行会议纪录 3月 -- --
2145 新西兰经常账(亿新西兰元) 第四季 赤字27.5 赤字46.0
截至第四季的年度 赤字81.6 赤字86.8
经常账收支相当于GDP比例 第四季 -4.0% -4.3%
3月21日(三)
2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.6% +0.8%
(较上年同期) +2.2% +1.9%
3月22日(四)
暂无重要数据.
3月23日(五)
暂无重要数据.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。