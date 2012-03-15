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债券 | 2012年 3月 16日 星期五 07:18 BJT

〔欧元区金融〕IMF批准希腊新救援款项,警告改革减支刻不容缓(更新版)

(新增细节)

* 巴西弃权,其他理事担心执行问题

* 280亿欧元贷款为IMF-欧盟救援的一部分

* 分析师称,雅典试探IMF耐性

路透华盛顿3月15日电---国际货币基金组织(IMF)周四批准280亿欧元(367亿美元)希腊救援款项,并警告称希腊在实施经济计划方面不容失策.

IMF称将立即向希腊政府发放16.5亿欧元,为1,300亿欧元国际救援款项的一部分,这些援助将解决希腊到2014年的融资问题,并避免失序违约.

IMF的决定解除了数月以来希腊财政方面的不确定性.该国同意进行一系列痛苦的经济改革和减支,并与民间债权人进行债券互换后,获得IMF-欧盟联合救援.

"新的基金支持的计划将使希腊能够应对这些挑战,同时保留在欧元区,"IMF总裁拉加德称."计划的风险仍然非常高,没有拖延的空间."

希腊4月将举行国会大选,国际贷款者担心这将使希腊的注意力偏离经济计划.

只有巴西不支持贷款.董事会消息人士称,很多理事对希腊此前达到目标方面的不良记录表示担心,并担心这对做为IMF稳健经济政策监督者的信誉恐造成潜在影响.巴西理事未立即回应.

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