〔金砖国家〕3月15日股汇市收盘纵览

路透3月16日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月15日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.13%,至1,065.45点.

中国股市:沪综指周四收跌至逾三周新低,在上日录得三个半月最大单日跌幅后,大盘继续回落,但食品,制药等消费板块逆势上涨.分析人士指出,两会结束进入政策观望期,市场将更趋谨慎,预计短线股指围绕半年线(2,364)进行震荡整理.

沪综指.SSEC收报2,373.774点,跌17.456点,或0.73%,上一低位为2月20日的2,363.597.今日沪市A股成交金额为1,118.8亿元人民币,上日为1,702.5亿元.[.SSCN]

香港股市:港股周四扳回盘中跌幅,主要受腾讯(0700.HK)4.1%的涨幅提振,此前公司公布第四季营收激增43%.

恒生指数.HSI收高0.21%,报21,353.53点.恒生国企指数.HSCE收低0.53%,报11,240.57点.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS周四小幅收升.受续创年内低点的中间价带动,汇市开盘一度下跌,随后结汇卖盘推动汇价调头向上.由于美元指数.DXY走升有较强支撑,预计人民币中间价短线将低位徘徊,但之后仍会缓慢升值.

北京一银行交易员指出,美元指数强劲,但央行并未将中间价定在过低的位置,令投资者对人民币走贬的预期有所削弱.且商务部表示,1-2月出现的贸易逆差不会持续,亦从经济基本面给予人民币升值动力.[CNY/CN][ID:nSB1435094]

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印度股市:五个交易日来首次收低,因此前印度央行维持利率不变,且声明要较预期更为强硬,致使银行和地产类等对利率敏感的个股下滑.指标BSE指数.BSESN收低1.4%,为3月5日以来最大单日跌幅.银行股跌幅居前,该类股指数大跌2.7%.[.BO]

印度汇市:印度卢比下滑,因进口商买入美元,其中多数可能是黄金交易商.卢比兑美元报50.15/16,较周三收位49.91/92下滑0.5%.交易商静候周五的联邦预算,以研判政府是否能牢牢掌控财政赤字,支撑经济并推动改革.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,754.810点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.24%,报939.34点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.4%,报29.3549;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.26%,报38.3800卢布.

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巴西股市:收低,因央行公布会议记录中所谓的"利率降至历史低点"可能没有原先预期中的那样低;很多投资者目前认为该水准接近9%,而之前市场对于利率低点的普遍共识为接近8.5%甚至更低.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP遭遇逾一周来最大跌幅.当日收低0.74%,报67,749.49点.[ID:nL2E8EFBRT]

巴西汇市:巴西雷亚尔BRBYBRL=上涨,但涨幅受限,因央行两度介入汇市;不过此前巴西央行预示下调利率的水准,未能达到很多市场人士预期的低点,这恐会带动更多美元流入.巴西雷亚尔兑美元涨0.16%至1.8025.[ID:nL2E8EFBFF]

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南非股市:小幅下滑,因商品类股受到估值过高疑虑的打击.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.61%,报30,334.04点.综合指数.JALSH跌0.61%,收报34,215.30点.[.J][ID:nL5E8EF691]

南非汇市:南非兰特兑美元上涨逾1%,上日的重挫据信是过快且跌势有些过度,交易商称兰特理应有些回升.不过短期看兰特还是偏于下滑.图表上显示美元/兰特已经筑底,美元势将展开反弹.兰特兑美元ZAR=D3涨1.35%至7.5935,周三收报7.6975.[ZAR/][ID:nL5E8EF6KO](完)