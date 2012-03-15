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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 07:02 BJT

全球外汇市场3月16日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月15日(四)

2350 - 日本央行公布2月13-14日会议记录

3月16日(五)

-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会

0900 - 意大利1月贸易收支

0930 - 德国财政部长朔伊布勒在柏林举行记者会

1000 - 欧元区1月贸易收支

1000 - 欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在马德里参加西班牙货币和金融研究中心组织的活动

1200 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁讲话

1230 - 美国2月消费者物价指数(CPI)

1230 - 美国2月实质所得

1315 - 美国2月工业生产

1355 - 美国路透/密西根大学消费者信心指数3月初值

1430 - 美国ECRI一周领先指标

1500 - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚讲话

1900 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在法兰克福讲话

-- - 瑞典央行会议

-- - 欧洲央行总裁德拉吉讲话

-- - 英国央行财政政策委员会会议

-- - 美国2月克利夫兰联邦储备银行CPI

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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