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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 07:54 BJT

《路透专访》欧洲央行正考虑时机成熟时如何退出危机模式--诺沃特尼

路透维也纳3月15日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周四对路透表示,央行在向银行体系大量挹注低成本资金后将暂时按兵不动,并正在考虑如何在时机适当时退出危机模式.

不过他补充说,目前移除央行的支持性举措还为时过早--这是一个逐步的过程,取决于物价稳定和金融市场情况.

欧洲央行在去年底降息至1.0%的纪录低点,此后为银行业提供了逾1万亿欧元(1.3万亿美元)的低成本三年期资金,同时还放宽了对担保品的要求.

虽然这些举措避免了金融崩溃,但央行管委会成员对其中的风险日益感到不安.管委会成员暨芬兰央行总裁利卡宁在周四的另一次讲话中强调,欧洲央行有必要及时退出危机模式.

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