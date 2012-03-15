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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 07:12 BJT

〔美国经济〕出现扩张迹象,但仍面临挑战需要扶助--财长盖特纳

路透华盛顿3月15日电---美国财政部长盖特纳周四称,美国经济显示出扩张初期的喜人迹象,但仍然面临艰巨挑战,应当采取促进就业和帮助重建财政可持续性的措施.

盖特纳在为纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)准备的演讲表示,经济现比2007-2009年危机期间更有活力,但表示信心仍然脆弱.

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