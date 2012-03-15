《美债周五展望》投资人怀疑收益率攀升反映经济复苏增强令公债持稳

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 公债收益率处于五个月高位

* 一些投资者预期新的交投区间在较高收益率水平

* 公债价格下跌吸引对短债的一些买需

路透纽约3月15日电---美国公债价格在遭遇四个月来最惨重跌势后周四持稳,因投资人考虑公债收益率(殖利率)跳升是否反映目前经济复苏正在积聚动能.

短债收益率下滑,缩减其近期升幅,因投资人也考量这种观点:尽管经济前景有所改善,但美联储仍很可能至少在今年底前保持近零利率及在未来几个月不推出任何新的刺激措施.

一些投资人认为周二和周三公债抛售过了头,而且尽管某些经济数据较好,但前景仍存在许多不确定性.公债此轮跌势使收益率升至去年10月来的最高位.

其他投资人表示,公债收益率将留在较高水平,因为投资人认为鉴于美国就业增长,希腊最近的救助协议,及大部份美国大型银行通过压力测试,指标10年期公债的2%收益率显得太低.

"我们认为公债继续保持区间交投,但收益率交投区间已升到较高水平,"洛杉矶TCW的投资组合经理Bret Barker说,"公债收益率交投区间上升反映美联储最终承认经济数据改善及欧洲问题疑虑减轻.但收益率的回升和美联储的展望并不一致.美联储的立场仍然非常温和,我们认为他们将按兵不动,这应该限制收益率的攀升."

上周美国初请失业金人数下降至2月触及的四年低位,暗示劳工市场增强,支持了投资人近期青睐较高风险资产,撤出避险公债的态度.

但过去两个交易日收益率大幅上升吸引了一些买家买入短债,此前两年期公债收益率在海外交易时段触及七个月高位.两年期公债US2YT=RR价格上升2/32,收益率从周三尾盘的0.4%跌至0.37%.

这令两年期公债收益率可望录得自去年10月底来单日最大跌幅.这一走势使公债收益率曲线趋陡,两年期/10年期公债收益率差走宽至去年10月底来最阔.

美国指标10年期公债价格US10YT=RR持平,收益率报2.28%.在海外交易时段,该收益率触及2.35%,此为去年10月底来最高.

Wilmington Trust Broad Market Fund的经理Wilmer Stith说,有反向的力量正影响公债市场.

"反映经济持续成长的更多迹象导致公债收益率上升,但公债市场也受美联储卖短买长(扭转操作,twist operation)等反向力量的影响,"Stith说.

周四,美联储买入40.27亿美元2018年5月至2019年11月到期的公债.

"美联储正在买入长债,直至6月底卖短买长操作结束前,这将打压长债收益率的升势,"Stith说.

如果投资人认为其投资组合存续期过度延长,以及公债权重过高,这可能阻止公债收益率从这些较高水平下跌.

他说,"投资人开始看到他们容易受到拖累,因此我们看到收益率如此急剧上升."(完)

--编译 利棣儿/肖群英;审校 张涛

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>