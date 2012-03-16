〔企业并购〕思科以50亿美元收购付费电视软件商NDS,以期增强视频业务

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透3月15日电---思科(Cisco Systems)(CSCO.O)两年来首次进行大手笔收购,宣布以50亿美元买下付费电视软件开发商NDS,希望提升在视频通信领域的实力.
此乃思科2009年斥资33亿美元收购挪威视频会议公司Tandberg以来的最大一宗并购.思科称,NDS与该公司的视频系统Videoscape在战略上相匹配.有线电视和卫星电视公司使用NDS的软件来传送电视或其他设备的加密内容.
思科执行长钱伯斯称,开始关注NDS公司还是在一年前,当时有客户谈及该公司.
NDS于去年12月提交上市申请,私募股权基金Permira[PERM.UL]和新闻集团(NWSA.O)分别持有其51%和49%的股份.
思科公司的基本业务是路由器和交换机,正渴望发现新的网络功能.该公司在视频业务上投下巨资,钱伯斯称之为"新语音",并视之为公司五大增长支柱之一.
钱伯斯表示,目前收购机会较多,但未来的并购规模可能不大.
思科称,将以约50亿美元收购思科全部股份,包括承担债务和员工留任奖金.钱伯斯称NDS总负债不到10亿美元.
思科和NDS董事会已批准收购案,预计在2012年下半年完成收购.
与NDS公司2009年从Nasdaq退市时的价值相比,思科的出价大约高出35%.
思科股价周四下跌1.41%,收报19.91美元.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
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