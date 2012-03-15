〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,因小型船舶费率走坚

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透3月15日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,因小型船舶费率走坚抵销海岬型船舶运输市场疲态.
波罗的海乾散货运价指数升11点或1.29%,至866点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
海岬型船运价指数.BACI下跌0.27%至1,475点,因中国钢铁需求存在的不确定性和澳洲一座主要港口关闭的消息打击人气.
海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.该型船舶的日均获利降至5,474美元,今年以来累计降幅高达80%.
全球最大铁矿石出口码头之一的澳洲Hedland港已关闭铁矿石出口作业,因气旋Lua来袭,预计该气旋将发展成为四级风暴.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升16点至957;巴拿马型船舶平均获利升至7,664美元,受大西洋盆地的谷物运输季支撑.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物,其运费率今年累计下跌42%.
轻便型船舶和超轻便型船舶的日均获利分别升至7,578美元和9,802美元.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。