〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,因小型船舶费率走坚

路透3月15日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,因小型船舶费率走坚抵销海岬型船舶运输市场疲态.

波罗的海乾散货运价指数升11点或1.29%,至866点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

海岬型船运价指数.BACI下跌0.27%至1,475点,因中国钢铁需求存在的不确定性和澳洲一座主要港口关闭的消息打击人气.

海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.该型船舶的日均获利降至5,474美元,今年以来累计降幅高达80%.

全球最大铁矿石出口码头之一的澳洲Hedland港已关闭铁矿石出口作业,因气旋Lua来袭,预计该气旋将发展成为四级风暴.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升16点至957;巴拿马型船舶平均获利升至7,664美元,受大西洋盆地的谷物运输季支撑.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物,其运费率今年累计下跌42%.

轻便型船舶和超轻便型船舶的日均获利分别升至7,578美元和9,802美元.(完)