《中国报摘》--中国证券报3月16日

* 头版头条:

--中国证监会投资者保护局负责人表示,老三板股票股改和转板问题正在研究中,新股注册制和审核制的实质性差别并不大,正在积极协调降低公司与分红相关的操作成本,集中力量研究改进和完善主板退市制度.

* 其他:

--美国财政部月度资本流动报告显示,1月中国增持76亿美元美国国债.这是中国在连续5个月减持美国国债后首度增持.截至1月底,中国所持美国国债规模为1.1595万亿美元,仍是美国国债的全球最大单一持有国.去年全年中国累计减持82亿美元美国国债.

--清科研究中心数据统计,2011年并购基金在中国市场完成11起投资,涉及金额41.49亿美元.投资项目数量虽然有所下降,但投资金额却创六年来新高.

--水电投资增加的趋势显现,国家能源局发布的2月份全社会用电量情况显示,1-2月份水电投资已达163亿元人民币,而去年同期为85亿元,增幅将近100%.

--中国银行业协会《2011年度中国银行业服务改进情况报告》指出,截至2011年,小企业贷款余额同比增长25.8%,比全部贷款平均增速高10个百分点,较年初增加1.9万亿元,同比增量高2,093亿元.

--浦发银行(600000.SS)2011年度业绩报告显示,报告期内浦发银行实现税后归属于上市公司股东的净利润272.86亿元,比2010年增加81.09亿元,增长42.28%.

--海通证券(600837.SS)(6837.HK)2011年年报显示,去年全年公司实现营业收入92.93亿元,同比减少4.86%;实现归属于上市公司股东的净利润31.03亿元,同比减少15.82%;基本每股收益0.38元/股.

--中国建筑(601668.SS)公告,公司拟通过协议转让方式,以18.19亿元的交易对价现金收购公司控股股东中国建筑工程总公司持有新疆建工85%的股权.交易完成后,2011年1-9月中国建筑的收入增加54.1亿元,净利润将增加约5,600万元.(完)

--整理 冉莹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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