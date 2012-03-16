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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 08:03 BJT

〔标题新闻〕拜耳对辉瑞动物保健业务提出不具约束力的收购要约--报载

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8EFBZZ]

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