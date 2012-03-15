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债券 | 2012年 3月 16日 星期五 07:37 BJT

〔货币市场〕美国利率期货持稳,市场情绪仍谨慎

路透纽约3月15日电---美国短期利率期货周四持稳,此前连续两天出现抛盘,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)提出更加乐观的经济前景引发升息疑虑.

投资者买入欧洲美元利率期货和联邦基金利率期货,其中一部分期货在稍早时曾一度跌至今年迄今最低水准.

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