〔中股业绩〕浦发银行去年实现净利272.86亿元,同比增长42%

路透上海3月16日电---上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周五公布年报,去年实现净利272.86亿元人民币,同比增长42.28%,与之前公司公布的业绩快报基本一致.该行预计今年净利增长17%.

该行去年营收679.18亿元,同比增长36.23%,每股收益1.463元.年报称,去年生息资产规模稳步扩张、净息差逐步提升、中间业务收入同比增加、成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素.

展望2012年,该行经营目标为总资产规模达到3.04万亿元,较去年末增近14%;本外币存款余额和贷款余额分别增长13%和12.5%,净利增长17%,年末不良贷款率控制在1%以内.

去年底不良贷款比例为0.44%,较上年下降0.07个百分点;资本充足率和核心资本充足率分别为12.7%和9.20%,上年底为12.02%和9.37%.去年10月公司发行184亿元次级债,有效补充附属资本,令资本充足率上升.

截至2011年末,该行资产总额26,847亿元,比2010年底增加4,933亿元;本外币存款余额为18,510.55亿元,比2010年底增加2,105.96亿元,存款余额在股份制银行中位居上游水平.去年底该行人民币和外币存贷比分别为71.48%和74.86%,低于监管标准.

该行2011年利润分配预案为每10股派现3元.

浦发银行周四收报9.19元,过去一个月累计下跌0.4%.(完)