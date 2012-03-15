〔中股业绩〕浦发银行去年实现净利272.86亿元,同比增长42%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月16日电---上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周五公布年报,去年实现净利272.86亿元人民币,同比增长42.28%,与之前公司公布的业绩快报基本一致.该行预计今年净利增长17%.
该行去年营收679.18亿元,同比增长36.23%,每股收益1.463元.年报称,去年生息资产规模稳步扩张、净息差逐步提升、中间业务收入同比增加、成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素.
展望2012年,该行经营目标为总资产规模达到3.04万亿元,较去年末增近14%;本外币存款余额和贷款余额分别增长13%和12.5%,净利增长17%,年末不良贷款率控制在1%以内.
去年底不良贷款比例为0.44%,较上年下降0.07个百分点;资本充足率和核心资本充足率分别为12.7%和9.20%,上年底为12.02%和9.37%.去年10月公司发行184亿元次级债,有效补充附属资本,令资本充足率上升.
截至2011年末,该行资产总额26,847亿元,比2010年底增加4,933亿元;本外币存款余额为18,510.55亿元,比2010年底增加2,105.96亿元,存款余额在股份制银行中位居上游水平.去年底该行人民币和外币存贷比分别为71.48%和74.86%,低于监管标准.
该行2011年利润分配预案为每10股派现3元.
浦发银行周四收报9.19元,过去一个月累计下跌0.4%.(完)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。