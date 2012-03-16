〔中国证券〕证监会正协调降低上市公司分红成本,完善主板退市制度

路透上海3月16日电---中国证监会投资者保护局负责人周四表示,证监会正在积极协调降低公司与分红相关的操作成本,集中力量研究改进和完善主板退市制度.

据中国证券报周五报导,相关负责人昨日对网友在两会期间提出的涉及资本市场热点问题进行集中回应.他说,关于分红扣税问题,证监会一直非常关注,为适应市场变化,正在积极协调降低公司与分红相关的操作成本,提高对股东的回报.

目前国内上市公司已缴相关税收后,股东若获得现金分红,仍需缴纳所得税,个人股东税收由上市公司代扣代缴.

关于退市制度,他提到,证监会在推出创业板退市办法后,目前正集中力量研究改进和完善主板退市制度,力求最大限度保护投资者合法权益,建立起相关各方共同认可的机制和氛围.一是完善上市公司退市标准;二要进行制度改革,避免停而不退;三是要健全责任追究机制,形成有利于风险化解和平稳退市的基础.

至于外界关心的新股发行是否可以采用注册制,而非目前的审核制,该负责人指出,实行审核制还是注册制,不是问题核心.关键在于如何界定政府监管机构、交易所平台和其他市场中介的职责和义务,如何保证企业能够真实、准确、充分、完整地披露相关信息.

"注册制和审核制实质性差别不大,在那些实行注册制的市场,有些审查得比我们要严得多、细得多."他说.

他还指出,新股发行体制改革主要内容是以信息披露为中心,强化资本约束、市场约束和诚信约束.证监会应进行合规性审查,发行人、中介机构和投资主体均应归位尽责.要把审查重点从上市公司盈利能力转移到保护投资者合法权益上来.(完)