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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 07:42 BJT

〔东京汇市〕美元遭遇获利卖压但涨势仍完好,关注日央行会议记录

* 美元兑日圆与欧元逼近阻力水准

* 由于美国前景改善,美元升势仍完好

* 日本央行2月会议记录为亚洲时段关注焦点

路透悉尼3月16日电---美元涨势周五在亚洲时段略为放慢,因投资者在关键的阻力水准之前,了结近期美元大涨的获利,不过由于美国经济前景好转,美元升势未变.

美元/日圆JPY=报83.57日圆,从11个月高位84.17回撤.交易商表示,随着美元逼近85.00日圆的心理关口,一些卖压浮现.

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