版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 07:58 BJT

《中国报摘》--金融时报3月16日

* 头版头条:

--国务院总理温家宝所作十一届全国人大五次会议政府工作报告全文.

* 其他:

--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)2011年加大林业贴息贷款力度,累计发放林业贴息贷款35.7亿元人民币,林业贴息贷款余额达59.8亿元人民币.(完)

--整理 沈燕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐