〔中股业绩〕海通证券2011年净利31.03亿元,同比下降15.8%

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海3月16日电---正在筹划发行H股的海通证券股份有限公司(600837.SS)周五公布年报,去年实现净利润31.03亿元人民币,同比下降15.82%.
公司去年实现营收92.93亿元,同比下降4.86%;每股收益0.38元.
年报指出,去年证券市场震荡下行,成交金额大幅减少,经纪业务竞争继续加剧,佣金率不断下滑,公司经纪业务收入同比减少28.46%,营业利润率同比减少7.46个百分点.
截至2011年末,公司旗下资产管理总规模905亿元,其中控股子公司海富通基金管理公司管理规模735亿元;客户资产管理部管理规模100亿元;产业投资基金管理规模70亿元.
去年公司旗下两家基金管理公司--海富通基金和富国基金分别实现净利1.67亿元和2.76亿元.
展望未来,公司希望做精做细经纪业务,扩大市场份额;巩固投资银行业务的优势,针对大型及中小型客户实施分类服务,利用国际平台实现境内外业务联动,增强债券承销和并购业务能力;战略性发展资管业务,成立独立的资产管理子公司,打造受托理财综合服务平台,扩大私募股权投资基金管理业务受托规模.
据汤森路透旗下IFR报导,海通证券近日参加港交所上市聆讯,募集资金约15亿美元.花旗(C.N)、瑞信、德银(DBKGn.DE)、海通国际和摩根大通(JPM.N)任联席全球协调人.
海通证券周四收报9.35元,过去一个月累计上涨8%.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。