〔中股业绩〕海通证券2011年净利31.03亿元,同比下降15.8%

展望未来,公司希望做精做细经纪业务,扩大市场份额;巩固投资银行业务的优势,针对大型及中小型客户实施分类服务,利用国际平台实现境内外业务联动,增强债券承销和并购业务能力;战略性发展资管业务,成立独立的资产管理子公司,打造受托理财综合服务平台,扩大私募股权投资基金管理业务受托规模.