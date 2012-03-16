〔中国汽车〕2011年汽车产品缺陷投诉同比增20.8%,涉及148个制造商--质检总局

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京3月16日电---中国国家质检总局表示,2011年质检总局缺陷产品管理中心共收到汽车产品缺陷信息投诉8,840例,比2010年增加20.8%,涉及148个汽车制造商(含轮胎制造商).其中,轿车、SUV和MPV车型投诉最多.
新华社周四报导引述质检总局办公厅副主任刘洪生的话,按车型统计,轿车、SUV(运动型多功能车)和MPV(多用途汽车)车辆投诉占总投诉量的95.5%;其次是货车,投诉量占2.4%;其他分别为客车投诉占1.6%、轮胎投诉占0.5%.
同期,按投诉涉及汽车总成统计,制动系统和车轮投诉量最大,达2202起,占全部投诉的24.9%;其次是发动机,投诉量占21.9%;动力传动系统投诉量占17.5%,位居第三.
消费者投诉信息中,比较典型的问题主要有DSG变速器抖动、顿挫问题,安全气囊误爆问题,喇叭工作不良问题,发动机异常熄火问题,轮胎胎侧裂纹、鼓包问题.
此外数据并显示,去年,质检总局共开展汽车产品缺陷调查55次,实施召回85次,涉及车辆182.7万辆.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
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