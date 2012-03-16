《中国报摘》--其他报纸重要消息3月16日(I)

**上海证券报**

--记者从多家业内机构证实,中国成品油调价目前只是时间问题,而发改委近日要求进一步规范汽柴油吨升折算系数及规定价格的发布形式,似为下一轮油价调整做准备.

--中国橡胶工业协会近日再次向有关部门提交建议,呼吁取消天然橡胶进口关税.中国橡胶的对外依存度已达80%左右,而橡胶进口关税却一直高达20%,这给轮胎等橡胶生产企业的生产经营带来极大的压力,由于天然橡胶成本占轮胎生产成本的40%以上,严重影响了中国轮胎橡胶企业的国际竞争力.

--据统计,2011年中国玩具出口247.838亿美元,同比增长17.57%.不过,广东省玩具协会常务副会长李卓明分析,去年中国玩具出口金额增长的原因主要是产品价格上升,实际上,相当部分产品的出口数量在下滑.

--中国中冶(601618.SS)(1618.HK)发布公告,今年前两月,公司累计新签合同额361亿元,较上年同期降低32%,其中,海外合同人民币20亿元.

--中信证券(6030.HK)(600030.SS)公告称,拟设立另类投资业务线,在境内外开展另类投资业务.另类投资是指利用市场的非有效性,运用套利、市场中性、股票多空等对冲基金交易策略获取超额收益的投资方式,具有绝对收益、风险敞口低、与市场相关性低的特点.

**人民日报**

--自2011年1月1日起,国家质检总局将部分进口服装纳入强制的监管范畴.检验监管结果显示,进口服装质量安全堪忧,全年批次不合格检出率达10.2%,其中有861批因涉及安全项目不合格而被退运或销毁.

--近日北京市环保局就《轻型汽车(点燃式)污染物排放限值及测量方法(京Ⅴ阶段)》向社会征求意见.相比"国Ⅳ"排放标准,"京Ⅴ"标准中氮氧化物的排放限值降低25%,指标更为严格,并首次规定了颗粒物(PM)的排放限值.此举意在减少机动车污染物排放的同时控制PM2.5,改善首都环境空气质量.

--中国银行业协会今天发布的《2011年中国银行业服务改进情况报告》显示,目前银行业在服务能力、服务收费管理、产品及销售规范等方面仍存在问题,银行服务及服务类收费问题是去年消费者投诉重点.

**21世纪经济报 道**

--瑞穗实业银行(中国)副行长长滨康之表示,该行已于2月底获得央行发行金融债的正式批复,将在全国银行间债券市场公开发行不超过10亿元人民币的两年期人民币金融债券.

**第一财经日报**

--去年10月曾因限购"松绑"而引起关注的佛山日前宣布,今年将继续延续目前的限购政策,房价上涨目标也将控制在10%以内.

--从国家能源局获悉,今日国家能源局将召开新闻发布会,发布《页岩气发展规划(2011-2015年)》.据了解,期间页岩气发展规划主要定位于勘探开发,到2020年可能才会实现商业化经营.目前,三大油气巨头以及其他能源央企都已对开发页岩气摩拳擦掌.

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)已完成200亿元小企业贷款专项金融债的发行工作.该行有关人士透露,公司计划再次申请额度,申请额度将根据市场需求情况决定.

--时隔一个月,广东省再次大幅降低小贷公司注册资金门槛.据悉,在广东省金融办的部署下,广州市金融办下发《关于广州市申请设立小贷公司的通告》,并设立一批小贷公司,注册资金上限提高至10亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕/冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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