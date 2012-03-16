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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 08:24 BJT

〔美国经济〕实现财政可持续须结合增税与减支--财长

路透纽约3月15日电---美国财长盖特纳周四表示:

* 要实现财政可持续,除了将增税与减支相结合外别无他法

* 全球范围内经济复苏下行风险已经减小

* 中国将有必要让人民币汇率具备更大市场弹性(完)

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