《外汇专栏》欧元区出口商伺机买欧元规避美元风险,1.28或为触发点

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley;编译 王丽鑫
路透伦敦3月15日电---欧元兑美元EUR=跌至1.28之前,欧元区出口商可能不会急于买入欧元为应收美元做对冲.
出口商的对冲策略通常涉及以滚动形式买入欧元/美元.比方说,他们可能为预期未来一年应收美元的80%做对冲,为第二年预期应收美元的60%做对冲.
欧元从1月3日的1.30美元上方跌至1月16日的低点1.2624,已经给欧元区出口商机会,以2011年8月以来最低水平买进欧元.
实际上,这个水平太吸引人,民间传言称一些企业提前买进欧元.
自1月末以来,欧元基本在1.30-1.35间交投.因此有意买进欧元做对冲的欧元区出口商一直有机会买这么做.
这一期间经济背景变得更加艰难.
欧元区金融危机和撙节措施造成经济不景气,应该不必然会影响该区域以外的销售预测.
但这至少会影响信心,特别是因为乐观认定危机已获得完全解决的投资人不多.
希腊在债券互换后发行的新债券交易价位,似乎暗示雅典未来还将面对更多问题.葡萄牙收益率仍然高企,西班牙在达成预算赤字目标上进度落后亦成为各媒体头条.
在欧元区层面,欧盟执委会3月6日预计,欧元区2011年末的下滑将变成全面衰退.
**油价的影响**
另一担忧是油价可能上涨,或会削弱全球需求,尤其是推升油价的原因是供给担忧,而非需求.
需求推动油价上涨对于消费可能是正面的,因为反映出经济活动增强,但供给推动的涨价侵蚀消费者可支配收入,可能对整体需求施压.
若事实证明如此,企业销售预测将变得有些过度乐观,可能需要下调.
1月初欧元区出口商买进欧元对冲美元时,油价LCOc1在每桶108-115美元区间.之后已涨至125美元.
西方国家和伊朗在核计划方面的紧张形势加剧,叙利亚、南苏丹和也门(叶门)供给中断,在今年推升油价.
这些因素持续的越久,暗示油价将升到越高,欧元区制造商就越有可能修正营收预估.
由于提前进行对冲,欧元区脆弱的前景和高油价可能抑制需求的风险,欧元区出口商有可能暂停买入欧元,直到汇率特别有吸引力时.
这可能要求欧元跌至1.28美元.此时进一步购买可能使对冲增加价值,因其可能进一步远离企业预算的汇率,很多设定在1.30美元之上.
这可能意味着若欧元再次下跌,银行售汇窗口业务可能大增.
但若欧元没有下跌,这些银行售汇窗口则可能为之气馁,因他们正努力达成外汇交易量及获利目标.(完)
--译文审校 张明钧
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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