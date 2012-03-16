《外汇专栏》欧元区出口商伺机买欧元规避美元风险,1.28或为触发点

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley;编译 王丽鑫

路透伦敦3月15日电---欧元兑美元EUR=跌至1.28之前,欧元区出口商可能不会急于买入欧元为应收美元做对冲.

出口商的对冲策略通常涉及以滚动形式买入欧元/美元.比方说,他们可能为预期未来一年应收美元的80%做对冲,为第二年预期应收美元的60%做对冲.

欧元从1月3日的1.30美元上方跌至1月16日的低点1.2624,已经给欧元区出口商机会,以2011年8月以来最低水平买进欧元.

实际上,这个水平太吸引人,民间传言称一些企业提前买进欧元.

自1月末以来,欧元基本在1.30-1.35间交投.因此有意买进欧元做对冲的欧元区出口商一直有机会买这么做.

这一期间经济背景变得更加艰难.

欧元区金融危机和撙节措施造成经济不景气,应该不必然会影响该区域以外的销售预测.

但这至少会影响信心,特别是因为乐观认定危机已获得完全解决的投资人不多.

希腊在债券互换后发行的新债券交易价位,似乎暗示雅典未来还将面对更多问题.葡萄牙收益率仍然高企,西班牙在达成预算赤字目标上进度落后亦成为各媒体头条.

在欧元区层面,欧盟执委会3月6日预计,欧元区2011年末的下滑将变成全面衰退.

**油价的影响**

另一担忧是油价可能上涨,或会削弱全球需求,尤其是推升油价的原因是供给担忧,而非需求.

需求推动油价上涨对于消费可能是正面的,因为反映出经济活动增强,但供给推动的涨价侵蚀消费者可支配收入,可能对整体需求施压.

若事实证明如此,企业销售预测将变得有些过度乐观,可能需要下调.

1月初欧元区出口商买进欧元对冲美元时,油价LCOc1在每桶108-115美元区间.之后已涨至125美元.

西方国家和伊朗在核计划方面的紧张形势加剧,叙利亚、南苏丹和也门(叶门)供给中断,在今年推升油价.

这些因素持续的越久,暗示油价将升到越高,欧元区制造商就越有可能修正营收预估.

由于提前进行对冲,欧元区脆弱的前景和高油价可能抑制需求的风险,欧元区出口商有可能暂停买入欧元,直到汇率特别有吸引力时.

这可能要求欧元跌至1.28美元.此时进一步购买可能使对冲增加价值,因其可能进一步远离企业预算的汇率,很多设定在1.30美元之上.

这可能意味着若欧元再次下跌,银行售汇窗口业务可能大增.

但若欧元没有下跌,这些银行售汇窗口则可能为之气馁,因他们正努力达成外汇交易量及获利目标.(完)