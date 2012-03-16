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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 08:18 BJT

〔日本股市〕日经指数自八个月收盘高点回落,出口股遭遇获利抛压

路透东京3月16日电---日本股市日经指数周五盘初微跌,投资者在出口类股昨日大涨护了结获利,不过强劲的美国经济数据可能带来支撑.

日经指数.N225下滑0.1%至10,114.05点,昨日触及八个月收盘高位.东证股价指数.TOPX亦微跌0.1%报863.02点.(完)

--编译 徐文焰;审校 王丽鑫

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