《新兴市场重要经济事件预告》--3月16日-3月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月16日(五)

新德里--印度财政部长慕克吉在议会公布2012/13年度财政预算(0530).

印度古迪瓦达--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加HDFC银行主办的一个活动.

印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn与媒体就印度预算进行互动交流(1100).

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1500).

蒙得维的亚--美洲开发银行(IDB)年度会议(至3月19日).

3月18日(日)

北京--中国财政部长谢旭人在中国发展高层论坛上发表演讲(0310).

苏黎世--俄罗斯经济金融论坛(至3月19日).

开罗--国际货币基金组织(IMF)地区主管Masood Ahmed率领的代表团讨论埃及申请32亿美元IMF金融援助的进展.

3月19日(一)

新德里--国际货币基金组织(IMF)联合主办中国-印度高层会议(至3月20日).

香港--澳洲央行总裁史蒂文斯在2012年瑞士信贷第15届亚洲投资会议上发表讲话(0500).

北京--中国央行行长周小川在中国发展高层论坛上发表演讲(0600).

阿布贾--尼日利亚(奈及利亚)央行货币政策会议(至3月20日).

3月20日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预料不发表利率声明).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)举行菲律宾会议(至3月22日).

法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼和波兰央行管理委员会成员Andrzej Raczko,在法兰克福金融峰会出席"中央银行在新制度框架中的角色"小组讨论会(1400).

3月21日(三)

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.

法兰克福--世界银行副行长兼司库Madelyn Antoncic将出席法兰克福金融峰会的"新系统风险"小组会议(0800 GMT).

3月22日(四)

开罗--埃及央行举行货币政策会议.

台北--台湾央行理监事会议.(0900)

3月23日(五)

曼谷--泰国总理英拉将发表主旨演讲,主题是泰国洪灾后经济状况和国内和解进程(1100).

香港--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话(0100).

利马--秘鲁央行发表通货膨胀报告.

波哥大--哥伦比亚央行议息会议.

巴斯特尔--东加勒比央行理事会会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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