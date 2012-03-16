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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 08:28 BJT

〔韩国股市〕高开追随隔夜美股涨势,钢铁类股领涨

路透首尔3月16日电---韩国股市周五开盘走高,升穿重要技术水准2,050点,追随美国股市的涨势.标准普尔500指数隔夜飙升至2008年以来最高,受到美国乐观经济数据的提振.

钢铁类股引领盘初涨势,浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)上扬0.88%,现代制铁(004020.KS)攀升1.6%.

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