《全球主要国家债券发行预告》--3月16日-3月23日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透3月16日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
3/16 英国 国库券
3/16 加拿大 34亿加元 2012年4月3日到期的国库券
3/19 法国 BTF债券
3/19 1530 美国 13及26周期国库券
3/19 0120 日本 约两个月期贴现国库券
3/19 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第一日)
3/20 西班牙 12个月和18个月期国库券
3/20 1530 美国 四周期国库券
3/20 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第二日)
3/20 1000 希腊 13周期国库券
3/21 1030 葡萄牙 15-20亿欧元 2012年7月20日到期的四个月期国库券
2013年3月22日到期的12个月期国库券
3/21 加拿大 30年期公债
3/21 0700 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期Schatz债券,票息0.25%
3/21 0120 日本 三个月贴现国库券
3/21 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第三日)
3/22 英国 9亿英镑 票息0.625%的2042年到期公债
3/22 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)
3/22 日本 债券标售以增强流动性
3/22 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第四日)
3/23 英国 国库券
3/23 0120 日本 三个月贴现国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 杜明霞
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--台湾....[TW/DIARYCN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
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