《全球主要国家债券发行预告》--3月16日-3月23日

路透3月16日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

3/16 加拿大 34亿加元 2012年4月3日到期的国库券

3/19 1530 美国 13及26周期国库券

3/19 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第一日)

3/20 西班牙 12个月和18个月期国库券