《中国债券市场每日交易备忘》--3月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国农业发展集团4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承 电信科学技术研究院11亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承 景兴纸业( 002067.SZ )3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行主承 河南豫光金铅集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 辽宁成大( 600739.SS )8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行主承 中国建材( 3323.HK )20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),交行及光大银行主承 中国外运( 0598.HK )20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),招商银行及交行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 宁波城投10亿元六年期固息债1280025,票面利率7.39% 鞍山城投20亿元七年期固息债1280029,票面利率8.25% 徐州经济技术开发区18亿元七年期固息债1280031,票面利率8.20% 中国化工集团25亿元一年期短融041257001,票面利率4.37% 华天酒店( 000428.SZ )2亿元一年期浮息短融(半年定存基准)041258011,基本利差4.80% 北大荒( 600598.SS )5亿元六个月期短融041254011,票面利率4.80% 广州控股( 600098.SS )15亿元一年期短融041260010,票面利率4.77% 东北特钢集团7亿元一年期短融041256006,票面利率6.61% 穗恒运A( 000531.SZ )4亿元五年期中票1282062,票面利率6.15% 重庆国有文件资产经营公司4亿元五年期中票1282063,票面利率5.54% ============================================================================== 三、缴款: 农业发展银行300亿元三年期固息金融债120403,票面利率3.62% 临安城建7亿元六年期固息债1280036,票面利率8.15% 广西西江开发投资集团10.50亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280042,票面利率7.82% 中石油集团200亿元10年期固息债1280043,票面利率4.80% 重庆力帆控股4亿元一年期短融 安徽国贸集团4亿元一年期短融 中国有色矿业集团14亿元一年期短融 海航商业控股7亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行100亿元一年期央行票据1101014到期兑付,参考收益率3.1992% 央行30亿元三个月期央票1101097到期兑付,参考收益率3.1618% 江苏国泰国际集团4亿元一年期短融1181103到期兑付,票面利率5.13% 四川成渝( 601107.SS )( 0107.HK )20亿元一年期短融1181104到期兑付,票面利率4.58% 浙江荣盛控股集团10亿元一年期短融1181105到期兑付,票面利率5.30% 广东粤海控股公司8亿元一年期短融1181106到期兑付,票面利率4.36% 酒泉钢铁集团25亿元一年期短融1181107到期兑付,票面利率4.84% 中粮集团20亿元一年期短融1181108到期兑付,票面利率4.36% 富通集团5亿元一年期短融1181109到期兑付,票面利率5.28% 国家开发银行300亿元七年期浮息(三个月shibor基准)金融债090205付息,基本利差0.30% 财政部282.60亿元10年期固息国债100031付息,票面利率3.29% 南京交通建设投资集团6亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082036付息,基本利差1.88% 国开行200亿元五年期固息金融债110214付息,票面利率3.99% 进出口银行200亿元两年期固息金融债110303付息,票面利率3.63% 沈阳农业国有资产公司15亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180065付息,票面利率7.18% 安徽能源集团5亿元三年期中票1182067付息,票面利率5.38% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证监会投资者保护局负责人表示,老三板股票股改和转板问题正在研究中,新股注册 制和审核制的实质性差别并不大,正在积极协调降低公司与分红相关的操作成本,集中力量研 究改进和完善主板退市制度. --中国银行业协会《2011年度中国银行业服务改进情况报告》指出,截至2011年,小企业贷 款余额同比增长25.8%,比全部贷款平均增速高10个百分点,较年初增加1.9万亿元,同比增量高 2,093亿元. --美国财长盖特纳表示,全球范围内经济复苏下行风险已经减小.此外,中国将有必要让人民 币汇率具备更大市场弹性.[ID:nSB1436628] 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹/曾菱; 审校 李宏薇