〔韩国汇市〕韩元早盘上涨,受美国乐观经济数据和股市扬升提振

路透首尔3月16日电---韩元兑美元周五早盘上扬,因美国乐观就业市场数据提振投资者的冒险情绪,推动标准普尔500指数升至2008年6月以来最高收盘水平.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,124.7,周四此间收报1,127.8.

美元在近期上扬后遭逢获利了结,料亦支撑韩元走高.

韩国债券上涨,得益于本地银行买入公债期货,因美国债市在周四收益率(殖利率)突然上升后似乎正在回稳.三年期韩国公债期货3月合约KTBc1涨0.05点,报103.96.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,124.7 1,127.8

日圆/韩元JPYKRW=R 13.4599/842 13.4299/371

韩国公债期货KTBc1* 103.96 103.91

韩国综合股价指数.KS11 2,042.71 2,043.76

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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