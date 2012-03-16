〔韩国汇市〕韩元早盘上涨,受美国乐观经济数据和股市扬升提振

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透首尔3月16日电---韩元兑美元周五早盘上扬,因美国乐观就业市场数据提振投资者的冒险情绪,推动标准普尔500指数升至2008年6月以来最高收盘水平.
0025GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,124.7,周四此间收报1,127.8.
美元在近期上扬后遭逢获利了结,料亦支撑韩元走高.
韩国债券上涨,得益于本地银行买入公债期货,因美国债市在周四收益率(殖利率)突然上升后似乎正在回稳.三年期韩国公债期货3月合约KTBc1涨0.05点,报103.96.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,124.7 1,127.8
日圆/韩元JPYKRW=R 13.4599/842 13.4299/371
韩国公债期货KTBc1* 103.96 103.91
韩国综合股价指数.KS11 2,042.71 2,043.76
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 肖群英;审校 郑茵
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