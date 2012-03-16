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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 08:53 BJT

〔中国外汇〕1月净增持美国国债76亿美元,连续减持五个月后首次增持

路透上海3月16日电---美国财政部最新统计数据显示,1月份中国净增持美国国债76亿美元,为连续五个月减持后的首度增持.

数据显示,1末中国持有美国国债总额为11,595亿美元,继续居全球首位.

美国财政部数据并显示,1月份持有美国国债规模列第二的仍为日本,当月日本的持有量亦增加208亿至10,790亿美元.

2011年全年,中国净减持美国国债594亿美元,是近年来少见.

美国财政部各月公布的中国所持美国国债的数据中,中国央行并非唯一持有人,中国持有美国证券资产的投资者可能来自中国央行、银行或企业及中国政府批准的其他境内投资者.但离岸中资机构及中国委托境外机构的投资不包含在内.(完)

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--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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