〔中国外汇〕1月净增持美国国债76亿美元,连续减持五个月后首次增持

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透上海3月16日电---美国财政部最新统计数据显示,1月份中国净增持美国国债76亿美元,为连续五个月减持后的首度增持.
数据显示,1末中国持有美国国债总额为11,595亿美元,继续居全球首位.
美国财政部数据并显示,1月份持有美国国债规模列第二的仍为日本,当月日本的持有量亦增加208亿至10,790亿美元.
2011年全年,中国净减持美国国债594亿美元,是近年来少见.
美国财政部各月公布的中国所持美国国债的数据中,中国央行并非唯一持有人,中国持有美国证券资产的投资者可能来自中国央行、银行或企业及中国政府批准的其他境内投资者.但离岸中资机构及中国委托境外机构的投资不包含在内.(完)
欲浏览相关细节,请点选(here)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。